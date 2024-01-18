Глава Deutsche Bank выступил за создание европейского союза рынков капитала

Кристиан Зевинг сообщил, что суть этого заключается в устранении бюрократических барьеров между странами ЕС, чтобы предоставить компаниям больше возможностей для получения денег

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Глава крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank Кристиан Зевинг выступил за создание союза рынков капитала, который предоставил бы компаниям лучшие возможности финансирования. Свою точку зрения он высказал, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

В ближайшие годы, по словам Зевинга, мировая экономика столкнется с огромными инвестициями в цифровизацию, искусственный интеллект (ИИ) и смягчение последствий изменения климата. "Я верю, что компании, которые инвестируют [в цифровизацию и ИИ], добьются успеха. Компании, которые не полагаются на искусственный интеллект и устойчивое развитие, исчезнут через 10-15 лет", - сказал он.

В настоящее время 70% финансирования немецкого среднего бизнеса осуществляется за счет банковских кредитов, отметил Зевинг. В перспективе банки могут не справиться с этим. "И именно поэтому нам определенно нужен европейский союз рынков капитала", - подчеркнул глава Deutsche Bank. Суть этого заключается в устранении бюрократических барьеров между странами ЕС, чтобы предоставить компаниям больше возможностей для получения денег, резюмировал он.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более 120 стран, всего - более 2,8 тыс. участников. Россия не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как в 2023 году, не направили приглашения россиянам.