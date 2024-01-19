18 января, 21:12

В Эстонии намерены сохранить автобусный маршрут Таллин - Петербург после закрытия КПП

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Вместе с тем перевозчикам придется сократить количество рейсов, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Автобусные компании в Эстонии планируют частично использовать маршрут, связывающий Таллин с Санкт-Петербургом, несмотря на закрытие транспортного пограничного перехода "Ивангород" на российско-эстонской границе. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

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Как отмечает портал, предполагается, что пассажиры, следующие из Таллина, будут доезжать до погранпункта в Ивангороде. Затем у них будет два часа на то, чтобы пересечь границу пешком и сесть в ожидающий их автобус партнерских перевозчиков в России.

Вместе с тем, по данным ERR, автобусным компаниям придется сократить количество выполняемых рейсов.

В начале ноября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому автомобильный грузопассажирский пункт пропуска "Ивангород" на границе Ленинградской области РФ и Эстонии будет временно закрыт для проезда с 1 февраля 2024 года "на период его реконструкции". МИД России было поручено уведомить эстонскую сторону о принятом решении. 

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