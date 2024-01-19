Токаев: Казахстан проведет "кардинальные реформы", чтобы приблизить бизнес к уровню ОЭСР

Президент Казахстана отметил, что республика старается создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Казахстан в ближайшее время приступит к "важнейшим кардинальным реформам", ставя цель привести стандарты ведения бизнеса в республике к уровню Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на инвестиционном круглом столе "Казахстан - Италия".

"Я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Наша цель - привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам", - приводит слова Токаева его пресс-служба. Казахстанский лидер, который находится в Италии с официальным визитом, сообщил, что республика ставит перед собой стратегическую цель добиться в среднесрочной перспективе роста в 6-7 %, что позволит ей вдвое увеличить объем экономики к 2029 году.

"Это требует проведения масштабных реформ. Наряду с политическими преобразованиями мы осуществляем укрепление нашей рыночной и конкурентоспособной экономики", - отметил глава республики, призвав итальянский бизнес к участию в сервисном обслуживании нефтегазовой отрасли Казахстана, к участию в проектах в сфере возобновляемой энергетики, в области добычи и переработки критически важного сырья.

Он напомнил, что в Казахстане насчитывается более 5 тыс. неразведанных месторождений стоимостью свыше $46 трлн. "Сегодня мы уже производим 19 из 34 важнейших видов сырья, необходимых для экономики Европейского союза. Месторождения еще 9 видов полезных ископаемых, таких как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций", - указал Токаев.

По сообщению пресс-службы, Токаев привлек внимание итальянского бизнеса к возможной реализации совместных инвестпроектов в сфере сельского хозяйства, напомнив, что республика входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. По словам главы республики, Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с итальянскими партнерами в области выращивания зерновых и масличных культур, а также производства макаронных изделий, мяса и молока. Также Токаев проинформировал участников круглого стола об инвестиционных возможностях в сферах биотехнологий, фармацевтики и призвал крупные итальянские компании в этой области локализовать свое производство в Казахстане, говорится в сообщении.