СМИ: Бундестаг продлил действие требований о заполнении газохранилищ до 1 апреля 2027 года

Эта мера служит для обеспечения безопасности поставок до тех пор, пока не будет создана инфраструктура для переработки и подачи сжиженного природного газа

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Бундестаг (парламент ФРГ) продлевает действие требований, обязывающих операторов подземных хранилищ газа (ПХГ) поддерживать минимальный объем топлива перед началом отопительного сезона, до 1 апреля 2027 года. Об этом сообщило агентство DPA.

Этот шаг служит для обеспечения безопасности поставок до тех пор, пока не будет создана инфраструктура для переработки и подачи сжиженного природного газа. Действие постановления истекало в следующем году.

30 апреля 2022 года в ФРГ вступили в силу поправки в закон об энергетическом хозяйстве, обязывающие операторов подземных хранилищ поддерживать минимальный объем газа перед началом отопительного сезона. Все операторы ПХГ в стране обязаны постепенно заполнять хранилища топливом: к 1 сентября - до 75%, к 1 октября - до 85%, к 1 ноября - до 95%.

В начале этой зимы отметка в 100% была достигнута в ноябре. Между Рождеством (25 декабря) и Новым годом показатель объема газа все еще составлял около 90%. Установленный законом минимальный уровень заполнения, который газохранилища по-прежнему должны поддерживать на 1 февраля, был снижен с 40 до 30%.