Авиакомпания Neos до конца 2024 года запустит прямые рейсы из Астаны в Рим и Милан

Это даст импульс для развития туризма, экономических связей и бизнеса Италии и Казахстана, отметил вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Итальянская авиакомпания Neos до конца года запустит прямые рейсы из Астаны в Рим и Милан, а также рейс из Италии в Индию через Актау. Об этом сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев после встречи президента республики Касым-Жомарта Токаева с руководством авиакомпании.

"Руководство авиакомпании доложило о планах на текущий год по открытию рейсов Астана - Рим, Астана - Милан, и <...> из Италии через Актау в Индию. Все эти рейсы планируется открыть до конца года", - приводит слова Ластаева пресс-служба главы Казахстана. По его словам, это даст импульс для развития туризма, экономических связей и бизнеса двух стран.

По данным пресс-службы, итальянская сторона также планирует увеличить количество рейсов по уже действующему маршруту Алма-Ата - Милан.

Токаев находится в Италии с официальным визитом.

Компания Neos была создана в 2001 году как совместное предприятие двух туристических фирм - итальянской Alpitour S.p.A. и немецкой TUI Group. Являясь одной из крупнейших частных итальянских авиакомпаний, Neos выполняет рейсы по более чем 70 направлениям.