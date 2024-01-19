"Железные дороги Новороссии" получат 6,6 млрд рублей на компенсацию убытков

Средства выделили из Резервного фонда РФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство России выделило 6,636 млрд рублей на компенсацию убытков ФГУП "Железные дороги Новороссии". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

"Соответствующее распоряжение вступило в силу 1 января 2024 года. Средства выделены из Резервного фонда РФ", - сказали в пресс-службе.

В Росжелдоре уточнили, что субсидия будет использована для финансирования текущей деятельности предприятия, включая организацию ж/д сообщения на территории Донбасса и Новороссии, транспортировку грузов в объеме не менее 7,36 млн тонн, выплату зарплаты, уплату налогов и взносов, закупку топлива и расчеты с ресурсоснабжающими организациями.

"Деятельность ФГУПа уже подкреплена определенным бюджетным финансированием. Теперь задача - правильно эти деньги передать и подготовить всю нормативную документацию. На сегодня у предприятия есть средства на выплату зарплаты за январь. Нам важно проинформировать об этом сотрудников, чтобы люди знали, что у них эти гарантии есть", - подчеркнул руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин.

В мае 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединило железные дороги четырех регионов: Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

ФГУП "Железные дороги Новороссии" находится в ведении Росжелдора, головной офис расположен в Донецке. Основная цель предприятия - обеспечить грузовые и пассажирские ж/д перевозки и достичь безубыточности. В настоящее время происходит перевод имущества и персонала в новое предприятие, которое уже получило все необходимые лицензии Ространснадзора для осуществления различных видов перевозок, отметил Росжелдор.