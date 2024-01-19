"Известия": подлинность ювелирных изделий можно будет проверить с помощью QR-кода

Каждый покупатель через сайт Федеральной пробирной палаты сможет в режиме реального времени подтвердить все характеристики конкретной драгоценности, пишет газета

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. В Минфине рахработали способ проверки подлинности ювелирных изделий с помощью QR-кода через сайт Федеральной пробирной палаты (ФПП). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на сопроводительные документы к проекту постановления правительства, которые находятся в распоряжении издания.

"Каждый покупатель ювелирного изделия через государственную инфосистему сможет в режиме реального времени подтвердить все характеристики конкретного изделия, определить его статус. И если вы примеряете изделие, например, в Калуге, а в системе указано, что оно продается в Хабаровске, то сразу становится понятно, что его лучше не покупать", - сообщили изданию в ФПП.

Из проекта постановления кабмина следует, что магазин должен будет разместить QR-код со ссылкой на сайт, где можно оставить обращение в ФПП о соответствии изделий требованиям законодательства РФ, отметили "Известия".

Уточняется, что на информационном портале ФПП проверить подлинность, производителя и состав товара можно и сейчас - с помощью 16-значного идентификационного номера. Но информация о ювелирных и других изделиях из драгоценных камней должна доводиться до потребителя в магазинах в наглядной и доступной форме, в том числе посредством информационных стендов.

В ФПП газету заверили, что предлагаемое изменение законодательства не повлечет за собой существенных материальных издержек со стороны продавцов, зато поможет покупателю узнать больше о приобретаемом товаре. Изменения в первую очередь, по заверению палаты, направлены на защиту прав потребителей.