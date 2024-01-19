В Японии инфляция в 2023 году стала рекордной за 41 год

Она составила 3,1%

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Базовая потребительская инфляция в Японии в 2023 году составила рекордные за 41 год 3,1%. Об этом свидетельствуют опубликованные японским министерством по административным делам и коммуникациям статистические данные.

В 2022 году уровень инфляции составлял 2,3%. Ключевой показатель, отражающий рост цен в стране, включает в себя стоимость топлива, однако не учитывает цены на скоропортящиеся продукты, поскольку они подвержены слишком сильным колебаниям. Именно по этому индексу Банк Японии устанавливает целевой показатель инфляции. С учетом этих товаров инфляция в 2023 году в Японии достигла 3,2%, а без учета скоропортящихся продуктов и топлива - 4%.

Ключевыми причинами инфляции в Японии остаются рост цен на энергоносители и продовольствие, а также продолжающееся ослабление курса национальной валюты. Ослабление иены вызвано мягкой денежной политикой Банка Японии, который для достижения устойчивой инфляции на уровне 2% и стимулирования рынка сохраняет учетную ставку на фактически отрицательном уровне. Из-за разрыва в учетных ставках со странами Запада, которые повышают их для борьбы с инфляцией, инвестиции в долларовые инструменты становятся выгодными, что ослабляет иену.