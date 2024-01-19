Хабаровский край получил 16 млн рублей на поддержку КМНС

Средства распределили между районами региона, где проживают представители коренных малочисленных народов Севера

ТАСС, 19 января. Хабаровский край получил субсидию в размере 16 млн рублей в рамках федеральной программы "Реализация государственной национальной политики". Средства распределены между муниципальными районами региона, где проживают представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Общая сумма единой субсидии на поддержку коренных малочисленных народов Севера, проживающих в 15 районах края, в 2024 году составила 16 млн рублей. Помимо культурных и спортивных мероприятий, планируется потратить их на поддержку общин, развитие сферы образования и медицины, отдых детей в летних оздоровительно-лечебных лагерях. В Аяно-Майском и Охотском районах будет организована доставка детей оленеводов от мест кочевий родителей до пришкольных интернатов и обратно до дома", - привела пресс-служба слова министра природных ресурсов края Александра Леонтьева.

Всего в 2024 году в Хабаровском крае планируется организовать 38 мероприятий с участием представителей КМНС, в том числе районные фестивали и праздники, образовательные олимпиады и конкурсы для школьников по родным языкам и культуре коренных малочисленных народов, соревнования по национальным видам спорта, семинары по декоративно-прикладному искусству и другие.