Крымский РНКБ за год увеличил объем выдачи льготной ипотеки почти в четыре раза

Как рассказали в банке, около 40% ипотечных кредитов в общем объеме было оформлено в 2023 году в рамках госпрограмм по льготным процентным ставкам

ТАСС, 19 января. Системообразующий банк Крыма - РНКБ, входящий в группу ВТБ, в 2023 году увеличил выдачу льготной ипотеки почти в четыре раза, до 15,7 млрд рублей, в сравнении с 2022 годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"За 12 месяцев 2023 года банк выдал в рамках программ государственной поддержки ипотечного кредитования кредиты по сниженным процентным ставкам на сумму 15,7 млрд рублей. В 2022 году аналогичный показатель составил 4,3 млрд рублей, таким образом, за прошедший год объем выданных льготных ипотечных кредитов увеличился почти в четыре раза", - говорится в сообщении. Отмечается, что результат 2023 года на 80% превышает показатель за 2021 год.

Как рассказали в банке, около 40% ипотечных кредитов в общем объеме было оформлено в 2023 году в рамках госпрограмм по льготным процентным ставкам. При этом около половины от общего объема выдач льготных кредитов предоставлено в рамках госпрограммы "Семейная ипотека".

Всего за 2023 год РНКБ выдал ипотечных кредитов на сумму 40,3 млрд рублей. Это более чем на 20% выше показателя 2021 года и почти вдвое больше объема выдач в 2022 году.

"Крым - регион, где спрос на новое жилье особенно высокий, причем как у местных жителей, так и у гостей из других регионов России. В 2023 году более 40% от общего количества ипотечных кредитов оформили жители материковой части России. Для них в банке существует возможность дистанционного безбумажного оформления кредита без необходимости приезжать в Крым", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, входящий в группу ВТБ, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.