В Москве компания ускорила производство в три раза благодаря нацпроекту

В частности, на предприятии внедрили почасовой производственный анализ, который позволяет оперативно выявлять причины простоев и снижения выработки сотрудников

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московская компания ускорила сроки производства пуховых курток в три раза благодаря национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Столичная компания "Баск", производитель одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта, активного отдыха и путешествий, в три раза увеличила скорость производства пуховых основ для теплых курток благодаря нацпроекту "Производительность труда". За шесть месяцев компания с помощью экспертов Регионального центра компетенций Москвы выявила 75 проблем в процессе изготовления пуховых пакетов, которые служат утепляющей основой для курток. Их удалось устранить с помощью инструментов бережливого производства", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на предприятии внедрили почасовой производственный анализ, который позволяет оперативно выявлять причины простоев и снижения выработки сотрудников. Также была проведена оптимизация рабочего пространства, созданы новые стандарты обслуживания оборудования, операционных процедур и охраны труда.

В результате этих мероприятий объем выпуска продукции увеличился на 28% - с 61 до 78 штук на человека в смену. Кроме этого, 14 сотрудников обучены методике бережливого производства, подготовлены и сертифицированы два внутренних тренера. Они будут распространять полученный опыт и наработанные практики на все процессы.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.