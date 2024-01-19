Грузооборот астраханских портов в 2023 году вырос на 46%

Его объем составил 4,3 млн тонн

АСТРАХАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Грузооборот астраханских морских портов Астрахань и Оля в 2023 году стал рекордным за последние 10 лет, достигнув 4,3 млн тонн. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"Грузооборот морских портов Астрахань и Оля в 2023 году стал рекордным за последние десять лет. Его объем составил 4,3 млн тонн, что на 46% превышает показатели перевалки 2022 года", - приводит пресс-служба слова губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

По словам Бабушкина, по поручению президента РФ Владимира Путина в 2023 году в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) обеспечена проходная осадка судов в 4,5 метра. Кроме того, в Астраханской области реализуется ряд проектов по улучшению транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии - развитие Каспийского кластера, модернизация и расширение перечня грузовых терминалов, а также обновление флота.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, выполненный объем работ по дноуглублению в акватории ВКМСК в 2023 году составил 10,2 млн кубометров, что позволило обеспечить проходную осадку судов в 4,5 метра.

Ранее со ссылкой на областные власти сообщалось, что астраханские порты инвестируют средства в расширение территорий, закупку нового оборудования и приобретение флота. Астраханская область имеет стабильный внешнеторговый оборот с Ираном, около 90% всех грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, следуют в иранском направлении. Также через Астраханскую область осуществляется транзит грузов из Турции, Ирана, Азербайджана, Туркмении, Казахстана и Узбекистана в Россию и в обратном направлении.