Зампред правления банка Станислав Кузнецов отметил, что ни одна из них не была результативной

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Сбер сообщил о более 600 DDoS-атаках на свои системы с начала СВО, в 2024 году крупных инцидентов пока зафиксировано не было. Об этом журналистам рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в ходе рабочего визита в Крым.

"С начала СВО на Сбербанк совершено более 600 атак, при этом ни одна из них не была результативной. Так в прошлом году Сбербанк успешно отразил 124 DDoS-атаки. А что касается нового, 2024 года, то в части отражения DDoS-атак он тоже начался активно, но при этом серьезных атак мы пока не фиксируем. Все они по-прежнему отражаются в штатном режиме", - отметил он.

В ноябре 2023 года Сбербанк сообщал, что на его системы произошла самая мощная DDoS-атака, достигавшая более 1 млн запросов в секунду. Ранее в России такой атаки еще не фиксировалось. Также Сбербанк в начале октября выдержал другую крупную DDoS-атаку, в которой принимали участие более 100 тыс. хакеров, использовавших для этого инфраструктуру ряда зарубежных государств. Кузнецов при этом отмечал, что системы банка не пострадали.