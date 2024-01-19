Зампред правления банка Станислав Кузнецов отметил, что телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии также устойчиво сохраняет свои позиции

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Сбербанк предупредил о повышении в 2024 году сложности проводимых DDoS-атак на фоне повышения уровня квалификации и координации злоумышленников. Об этом журналистам рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в ходе рабочего визита в Крым.

"Если говорить о тенденциях в киберпреступлениях в 2024 году, то с учетом геополитической обстановки снижения активности злоумышленников не ожидается. Вслед за повышением уровня квалификации и координации злоумышленников в этом году будет расти сложность проводимых атак. Кроме того, очевидный тренд последнего времени - атаки на цепочки поставок. Злоумышленники не могут добиться успеха, атакуя Сбербанк "в лоб", поэтому мы видим все более частые попытки атак на компании группы Сбера и наших партнеров", - рассказал он.

По словам Кузнецова, телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии также устойчиво сохраняет свои позиции. "При этом с повышением доступности новых технологий возникают новые угрозы: в частности, создание дипфейков. Такие случаи уже известны, пока они не носят массового характера, так как требуют больше ресурсов для подготовки. Однако это уже вполне реальная угроза, к которой необходимо быть готовыми", - отметил Кузнецов.