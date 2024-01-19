Российский рынок акций в начале торгов движется разнонаправленно

Индекс Мосбиржи опускался до уровня 3 176,13 пункта, долларовый индекс РТС рос до 1 125,87 пункта

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи опускался до уровня 3 176,13 пункта (-0,09%), долларовый индекс РТС рос на 0,08%, до 1 125,87 пункта.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,17% и находился на отметке 3 173,51 пункта, индекс РТС прибавлял 0,1%, до 1 126,11 пункта.

К этому времени курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,33%, до 88,75 рубля, евро находился на отметке в 96,58 рубля (-0,05%). Курс юаня рос на 0,05%, до 12,271 рубля.