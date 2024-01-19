ФАС выдала "Астеллас Фарма Продакшен" предупреждение из-за отказа поставки препаратов

В службе отметили, что Фармпроизводитель необоснованно отказал одному из поставщиков в заключении договора поставки некоторых препаратов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании "Астеллас Фарма Продакшен" предупреждение из-за отказа поставки препаратов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Фармпроизводитель необоснованно отказал одному из поставщиков в заключении договора поставки ряда препаратов, - отмечает служба. - В ФАС России поступило обращение от поставщика ООО "Фарм-Трэйд". По данным организации, ООО "Астеллас Фарма Продакшен" отказалось заключить с ней договор поставки лекарственных средств с МНН "Мирабегрон" (ТН "Бетмига") и МНН "Ипраглифлозин" (ТН "Суглат")".

В ФАС отметили, что фармкомпания аргументировала отказ наличием в своей торговой политике такого критерия отбора дистрибьюторов, как объем товарооборота в размере не менее 10 млрд рублей в год.

"По мнению службы, отказ экономически и технологически не обоснован. Кроме того, наличие указанного пункта в документе может ограничивать новым поставщикам возможность выхода на рынок и препятствовать установлению сбалансированных цен на эти препараты на госзакупках. Таким образом, действия ООО "Астеллас Фарма Продакшен" содержат признаки злоупотребления доминирующим положением", - пояснили в службе.

ФАС России выдала компании предупреждение. Ей необходимо в течение 30 дней исключить ограничивающий конкуренцию пункт из документа и пересмотреть ранее принятое решение по заявке ООО "Фарм-Трэйд" с учетом обновленной торговой политики.

В случае неисполнения предупреждения антимонопольная служба вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.