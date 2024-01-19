В Иркутской области число самозанятых по итогам 2023 года выросло на 54%

Первый зампред правительства региона Руслан Ситников отметил, что причиной значительного увеличения показателя стала выдача субсидий на развитие бизнеса

ИРКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Количество самозанятых в Иркутской области по итогам 2023 года увеличилось на 54%, до 120 тыс. человек, сообщил журналистам первый зампред правительства региона Руслан Ситников.

"Большая динамика по самозанятым у нас. Порядка 54% рост, и сейчас у нас уже 120 тыс. самозанятых", - сказал Ситников. "Мы прогнозировали на 2023 год рост числа самозанятых на 10%, а получили 3% в месяц. И рост не прекращается", - добавил он.

Причинами значительного увеличения показателя Ситников назвал выдачу субсидий на развитие бизнеса (соцконтракты) и популяризацию самозанятости.

В секторе малого бизнеса по итогам прошлого года в Иркутской области зафиксирован рост 4%. Если в 2022 году было 84 тыс. субъектов малого предпринимательства, то в 2023 году - 88 тыс. В структуре доходов областного бюджета на малый бизнес приходится порядка 10%, в прошлом году предприятия перечислили около 15 млрд рублей налогов в бюджет.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля - на территории всей страны. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Количество самозанятых предпринимателей является одним из показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Регистрировать самозанятых в Приангарье начали с 1 июля 2020 года. До этого времени граждане, прописанные в Иркутской области, могли зарегистрироваться и работать в других регионах, где новый налоговый режим появился ранее. До 1 июля в качестве самозанятых зарегистрировались почти 3,9 тыс. прописанных в Иркутской области человек.