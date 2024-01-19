Эксперт: расходы на грузоперевозки вырастут на 15% из-за ситуации в Красном море

Генеральный директор Управления экономической зоны Филиппин Тересо Панга отметил, что отказ такого торгового маршрута увеличит время поставок товаров между Европой и Азией на 10 дней

БАНГКОК, 19 января. /ТАСС/. Отказ от торгового маршрута через Красное море приведет к значительному повышению расходов на грузоперевозки и усложнению логистики, а также отразится на мировой торговле. Об этом заявил генеральный директор Управления экономической зоны Филиппин Тересо Панга.

"Отказ от Красного моря как торгового маршрута увеличит время поставок товаров между Европой и Азией на 10 дней, а расходы на грузоперевозки возрастут на 15%", - отметил Панга, слова которого приводит Филиппинское агентство новостей.

По данным агентства, сейчас около 10% мировых морских перевозок связано с маршрутами через Красное море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. Ряд компаний уже объявил об отказе от транспортировки грузов по этому маршруту.