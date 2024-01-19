Петербургский арбитраж ввел обеспечительные меры по брендам Carlsberg

Меры введены в рамках процесса о признании недействительным одностороннего отказа Carlsberg от лицензионного соглашения с "Балтикой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассмотрев заявление компании "Балтика", ввел обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту прекращать права на использование брендов Carlsberg и Grimbergen в случае обращения владельцев бренда - датской Carlsberg Breweries A/S. Меры введены в рамках процесса о признании недействительным одностороннего отказа Carlsberg от лицензионного соглашения с "Балтикой" на использование брендов, следует из постановления суда.

"Запретить Федеральной службе по интеллектуальной собственности осуществлять государственную регистрацию прекращения зарегистрированных прав использования товарных знаков по следующим лицензионным (сублицензионным) договорам: сублицензионное соглашения в отношении бренда Carlsberg ("Карлсебрг") от 22.01.2018, <…> лицензионное соглашение в отношении бренда Grimbergen от 15.07.2013", - говорится в тексте решения.

На решение российского арбитража в течение месяца датской компанией может быть подана апелляционная жалоба в вышестоящую судебную инстанцию.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск пивоваренной компании "Балтика" к датской Carlsberg Breweries A/S и признал недействительными односторонние отказы последней от рамочного лицензионного соглашения, заключенного с российской компанией в 2013 году, а также лицензионных договоров об использовании "Балтикой" нескольких глобальных пивных брендов датской корпорации.

С заявлением "Балтика" обратилась 17 октября - после того как Carlsberg Group приняла решение отказаться от соглашения с "Балтикой" и лицензионных договоров в отношении собственных брендов. В датской компании этот шаг назвали ответным шагом на июльский указ президента России, которым все активы Carlsberg в стране были переданы во временное управление Росимущества.

В рамках иска "Балтики" суд ранее уже принял аналогичные обеспечительные меры и запретил Роспатенту регистрировать прекращение прав "Балтики" на четыре товарных знака (Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley s Garage, Holsten) по заявлению владельцев.