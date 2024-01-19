Bloomberg: в ЕС могут быть проблемы с поставками продуктов из-за ситуации в Красном море

По данным агентства, перевозящие продовольствие из Азии в Европу суда вынуждены следовать более длинными и дорогостоящими маршрутами

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Ситуация в Красном море может повлечь за собой срыв поставок продовольственной продукции, в частности фруктов и кофе, на европейский рынок, что в свою очередь может спровоцировать дефицит некоторых товаров и привести к росту цен. Такую оценку приводит агентство Bloomberg.

По его сведениям, суда, перевозящие продовольствие из Азии в Европу, вынуждены следовать более длинными и дорогостоящими маршрутами в обход Красного моря. Это неизбежно повлияет на итоговую стоимость товаров для европейского потребителя, отмечает агентство. Кроме того, некоторые продукты с небольшим сроком годности с высокой долей вероятности не доедут до места назначения, поскольку испортятся по дороге, другие же придут с большой задержкой, вследствие чего некоторые товары могут исчезнуть с полок европейских магазинов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. На фоне обострения ситуации многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР.

Ранее глава ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия сообщил ТАСС, что поставки в Россию чая и некоторых видов кофе могут задержаться на две-три недели из-за обострения обстановки в Красном море, однако перебоев в поставках и роста цен на продукцию при скором разрешении ситуации не ожидается.