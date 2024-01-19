Volkswagen не ожидает производственных сложностей из-за кризиса в Красном море

В компании уточнили, что это касается только марки Volkswagen, а не других, входящих в концерн Volkswagen Group

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Крупнейший германский автопроизводитель Volkswagen не испытывает существенных сложностей из-за кризиса в Красном море и поддерживает контакт с судоходными компаниями, чтобы свести потенциальное влияние к минимуму. Об этом заявил корреспонденту ТАСС представитель компании.

"Volkswagen по состоянию на сегодняшний день не ожидает значительных производственных ограничений на своих заводах. Volkswagen тесно сотрудничает с судоходными компаниями и внимательно следит за ситуацией, чтобы оценить и по возможности избежать последствий для производства и предложения на рынке. Почти все крупные судоходные компании начали перенаправлять свои суда еще в декабре. Это позволяет гарантировать, что груз прибудет в пункт назначения, пусть и с небольшой задержкой по времени", - отметили в компании.

Это заявление касается только марки Volkswagen, а не других марок, входящих в концерн Volkswagen Group.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

Из-за обострения ситуации в Красном море многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Однако этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки.

В результате часть компаний в Европе столкнулись с нехваткой комплектующих, которые не успевают доставлять. В частности, американский автопроизводитель Tesla приостановит на две недели с 29 января работу большей части цехов на заводе под Берлином.