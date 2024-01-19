В Молдавии сообщили о возобновлении полетов Lufthansa в Кишинев с апреля

Министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну заявил, что с 29 апреля компания начнет выполнять четыре рейса в неделю во Франкфурт, а с 23 мая - по пять рейсов

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Авиакомпания Lufthansa возобновит полеты в Кишиневский международный аэропорт, которые были прерваны в 2020 году во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну в Telegram-канале.

"Lufthansa возвращается в международный аэропорт Кишинева", - написал министр.

По его словам, с 29 апреля компания начнет выполнять четыре рейса в неделю во Франкфурт, а с 23 мая - по пять рейсов.

Он подчеркнул, что правительство заинтересовано в привлечении как можно большего количества авиакомпаний в аэропорт Кишинева, который снизил нагрузку на фоне вооруженного конфликта на Украине. В феврале 2023 года Молдавия закрыла свое воздушное пространство, а позже открыла узкий коридор для полетов в направлении Румынии. Местные власти также препятствуют прямому авиасообщению с Россией, которое сейчас осуществляется через третьи страны.