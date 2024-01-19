Рост акций СПб-биржи на Мосбирже превышал 5%

К 10:37 мск бумаги СПб-биржи замедлили рост до 105,6 рубля за акцию

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Стоимость акций СПб-биржи на Московской бирже росла более чем на 5%, свидетельствуют данные биржи. Рост произошел на сообщении, что биржа разрабатывает механизм для разблокировки иностранных ценных бумаг, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже.

По данным на 10:17 мск, акции СПб-биржи на Московской бирже поднимались на 5,59%, до 109,6 рубля. К 10:37 мск бумаги СПб-биржи на Московской бирже замедлили рост до 105,6 рубля за акцию (+1,73%).

В начале торгов на СПб-бирже акции торговой площадки также показывали рост. По данным на 10:03 мск, бумаги СПб-биржи росли на 5,98%, до 111,6 рубля за акцию. К 10:37 мск бумаги значительно замедлили рост и находились на отметке в 105,4 рубля (+0,09%).

"Коммерсантъ" со ссылкой на два источника сообщил, что СПб-биржа разрабатывает механизм для разблокировки иностранных ценных бумаг, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже. Торговая площадка планирует их перевод из депозитария в новое место хранения. Перевод ценных бумаг может решить часть проблем, но для успеха необходима лицензия OFAC ( Управление Минфина США по контролю за иностранными активами - прим. ТАСС) и разрешение контрагентов, сообщили юристы газете.