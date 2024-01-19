Доходы бюджета Вологодской области выросли в 2023 году на 9,8%

Собственные налоговые и неналоговые поступления выросли на 18,4%

ТАСС, 19 января. Общий объем доходов бюджета Вологодской области увеличился в 2023 году на 9,8% и составил рекордные 145 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы области выросли на 18,4% - до 121,8 млрд, сообщила пресс-служба губернатора области.

"В 2023 году в областной бюджет поступило 145 млрд рублей доходов, прирост к уровню 2022 года - 13 млрд рублей, или 9,8%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 121,8 млрд рублей с ростом на 18,4% к прошлому году. Это рекордный показатель для Вологодской области", - привела пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Основой налоговой базы региона остается налог на прибыль организаций. Объем его перечислений за год составил 53,6 млрд рублей, что на 39% превысило аналогичный предыдущий показатель. Налог на доходы физических лиц - второй по емкости - исполнен в сумме 24,2 млрд рублей, или на 6,6% больше к уровню 2022 года, добавил глава региона.

По данным пресс-службы губернатора, расходы увеличились за год на 11,4%, или на 14,1 млрд рублей, - до 137,3 млрд рублей. "Все принятые расходные обязательства области выполнены. Регион вкладывается в строительство новых медицинских учреждений, открытие образовательных центров, строительство и реконструкцию дорог. Введены в эксплуатацию такие крупные объекты, как школа на улице Сергея Преминина, ледовый дворец "ВологдАрена", современный стадион "Витязь", завершено строительство ледового комплекса "Золотая шайба" в Вологде"- добавили в пресс-службе.

С учетом поправок, принятых в ноябре, доходы бюджета на 2023 год были утверждены в объеме 134 млрд рублей, расходы - 139 млрд рублей, плановый дефицит был сокращен в 5,2 раза, до 5 млрд рублей, за счет дополнительных сверхдоходов области. Бюджет на 2024 года утвержден с объемом доходов в 134,9 млрд рублей, расходы - 154,8 млрд, дефицит - 19,8 млрд рублей. Его планировалось покрывать за счет остатков средств на начало года, сформированных от дополнительных доходов.