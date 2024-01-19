Доходы бюджета Кабардино-Балкарии в 2023 году выросли на 10%

Поступления от туристического бизнеса достигли 13 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 19 января. /ТАСС/. Бюджет Кабардино-Балкарии (КБР) вырос почти на 10% за год, а доходы от туристического бизнеса достигли 13 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков по итогам встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым, который находится в регионе с рабочей поездкой.

В ходе встречи обсуждены вопросы социально-экономического развития республики и отдельно - сферы туризма. Делегация побывала на склоне Эльбруса и ознакомилась с возможностями самого высокогорного курорта.

"Экономика республики стабильно развивается, и большую долю в этом занимает именно развитие туристической сферы. Турпоток в республику на конец 2023 года превысил 1,5 млн человек, тогда как два года назад показатель составлял 1 млн туристов. Доходы в бюджет от отрасли составили порядка 13 млрд рублей. <…> По итогам года - 109,7% к предыдущему году <...> [составили] собственные доходы региона, идет рост предпринимательской активности, а количество самозанятых за два года увеличилось до 71 тыс. человек", - написал Коков в своем телеграм-канале.

Речь на встрече шла и о проектах, связанных с развитием инвестиционной привлекательности республики. "Запуск второй очереди крупнейшего на Северном Кавказе тепличного комплекса по выращиванию овощей в Чегеме, возрождение добычи полезных ископаемых на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом месторождении, создание нового микрорайона Восточный, строительство Баксанского группового водовода и другие важные проекты находятся на стадии развития", - добавил Коков.

По его данным, Решетников подчеркнул, что Эльбрус развивается как горнолыжный комплекс международного уровня. Протяженность новых трасс уже сейчас достигла 23 км. "Значительно возрос инвестиционный интерес: восемь резидентов ОЭЗ планируют вложить 40 млрд рублей инвестиций в строительство новых отелей, точек общественного питания, инфраструктуры для отдыха туристов", - уточнил Коков.