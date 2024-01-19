СГК увеличит на 70% объем ремонта теплосетей в Новосибирске в 2024 году

В городе за последние две недели произошли крупные аварии на теплосетях

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) увеличит в 2024 году с 20 км до 34 км объем ремонта на трубах отопления в Новосибирске, где за последние две недели произошли аварии на теплосетях, сообщили в пресс-службе компании.

"В 2023 году заменили 20 км, в 2024-м доведем объем до 34 км. Постепенно состояние коммуникаций будет улучшаться", - говорится в сообщении.

В Новосибирске за последние две недели произошли крупные аварии на теплосетях. Без отопления на протяжении нескольких дней оставались десятки домов и соцучреждений в левобережной части города.

Как уточнили в пресс-службе СГК, сейчас сотрудники компании делают все возможное, чтобы устранить повреждения на сетях, которые возникают одно за одним из-за изменения режимов работы теплосетей, их отключений на время ремонта.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности - на долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии макрорегиона. В эксплуатации Новосибирского филиала СГК находится 3 020 км сетей, из них 75% - старше 30 лет.