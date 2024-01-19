Эксперт: ситуация в Красном море может снизить рентабельность рыбаков при поставках в ЕС

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак отметил, что происходящее вынудило операторов контейнерных сервисов менять маршрут в обход африканского региона, что увеличило расстояние и время доставки

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ситуация в Красном море может привести к снижению рентабельности отдельных видов рыбной продукции при поставках в ЕС. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

"Ситуация в Красном море и вызванный ей рост расходов на логистику может привести или к увеличению стоимости российской и азиатской рыбопродукции для европейских потребителей, либо к снижению рентабельности отдельных видов рыбопродукции при поставках в ЕС", - рассказал Буглак.

Он пояснил, что ситуация в Красном море вынудила операторов контейнерных сервисов менять маршрут в обход африканского региона, что увеличило расстояние и время доставки. Это привело к росту ставок фрахта на контейнерных сервисах. "Например, стоимость перевозки рефконтейнера по морю из корейского порта Пусан в Европу в январе выросла на 45-50% по сравнению с концом декабря 2023 года", - пояснил Буглак.

Как рассказал эксперт, через Красное море идут поставки рыбопродукции из Азии и Дальнего Востока России в Европу. "При этом ЕС - значимый рынок для российской белой рыбы. Например, в прошлом году российские предприятия отгрузили на европейский рынок порядка 90 тыс. тонн филе минтая первой заморозки", - отметил он.

По словам эксперта, несмотря на введенные ЕС с 1 января 2024 года пошлины в размере 13,7% на ввоз российского филе минтая, поставки на рынок союза продолжаются.

О ситуации в Красном море

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена.