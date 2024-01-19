DM: запрет России на вылов рыбы лишит Британию любимого блюда

В Daily Mail опасаются, что для охраны акватории от незаконного промысла могут быть задействованы военные корабли

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. В случае введения Россией запрета на вылов рыбы в Баренцевом море в Великобритании может исчезнуть одно из главных национальных блюд "фиш-энд-чипс" -- жаренное во фритюре рыбное филе с картофелем фри в качестве гарнира. Об этом сообщила Daily Mail.

Как пишут британские журналисты, "одно из любимых блюд Великобритании ("фиш - энд - чипс" - прим. ТАСС) находится под угрозой из-за планов Кремля разорвать соглашение, позволяющее британским кораблям ловить рыбу в российских арктических водах".

В Daily Mail отметили, что на протяжении 70 лет британским кораблям разрешалось вести промысел вдоль побережья Кольского полуострова в Баренцевом море и к востоку от мыса Канин Нос. При этом огромное количество трески и пикши, продающейся в рыбных магазинах по всей стране, традиционно добывается в российских водах. Согласно приведенным данным, только в прошлом году в Баренцевом море было выловлено более 565 тысяч тон трески.

Британские журналисты отметили, что решение Москвы стало ответом на антироссийские санкции Лондона. В Daily Mail опасаются, что для охраны акватории от незаконного промысла могут быть задействованы военные корабли России.

В четверг правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения рыболовстве, заключенного в 1956 году между СССР и Великобританией. Правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах. Так как Россия является правопреемником СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза