В России в 2026 году запустят полностью беспилотный поезд

Глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что летом на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. РЖД запустит полностью беспилотный поезд в 2026 году, летом 2024 года на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд. Об этом рассказал глава холдинга Олег Белозеров на пленарной дискуссии "Транспортная система будущего в интересах пассажира" в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Летом этого года мы запустим здесь в Москве на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3 "А". Следующий этап - полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году. Сдвижка некоторая связана с тем, что "Финист" - полностью замещенный электропоезд сейчас появился и мы сейчас на него навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано", - рассказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 2026 года беспилотное управление и автономный ход могут быть применены в поездах московского метро следующего поколения.