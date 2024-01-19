Hyundai Motor считает некорректным комментировать работу своего бывшего завода в России

Автоконцерн также не ответил и на вопрос о количестве оставшихся на заводе машинокомплектов

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Автопроизводитель Hyundai Motor не считает корректным комментировать деятельность своего бывшего завода в Санкт-Петербурге при новом владельце. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в пресс-службе компании.

"Hyundai Motor в декабре продала всю свою долю в Hyundai Motor Manufacturing Russia [компании] "Арт-Финанс". Мы не можем комментировать деятельность организации, в отношении которой мы не имеем никаких юридических полномочий", - пояснили в компании.

Hyundai Motor также не стала обсуждать возможность поставок комплектующих новому владельцу и предположения о новом бренде, который, как утверждается, может быть использован компанией "Арт-Финанс". Автоконцерн не ответил и на вопрос о количестве оставшихся на заводе машинокомплектов.

19 декабря совет директоров Hyundai Motor провел собрание, на котором одобрил предложение о продаже своей доли в заводе в Санкт-Петербурге.

Производственная площадка была открыта в 2010 году. С конвейера выходили автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Объем выпуска превышал 200 тыс. автомобилей в год. Завод остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. 9 января стало известно, что завод вышел из простоя после двухлетнего перерыва.