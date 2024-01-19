Hyundai Motor купила завод General Motors в Индии

Компания рассчитывает начать там производство в 2025 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Индийское подразделение компании Hyundai Motor завершило сделку по приобретению завода американского автопроизводителя General Motors в Махараштре. Об этом говорится в заявлении южнокорейской корпорации.

"Hyundai Motor India Ltd. завершила сделку по приобретению и передаче прав на активы завода General Motors в Талегаоне, штат Махараштра. Сделка была завершена после выполнения определенных условий и получения одобрения со стороны соответствующих регуляторов и заинтересованных сторон", - сказано в сообщении.

Компания рассчитывает начать производство на заводе в 2025 году, это позволит нарастить выпуск автомобилей в Индии до 1 млн в год с нынешних 820 тыс. В 2023 году индийская "дочка" южнокорейской корпорации продала свыше 760 тыс. автомобилей, впервые преодолев на индийском рынке отметку в более 600 тыс. проданных машин, еще 160 тыс. были экспортированы. Данных о количестве собранных автомобилей за этот же период не приводится.

Кроме того, компания подписала меморандум о взаимопонимании с министерством промышленности Махараштры, согласно которому производитель обязался инвестировать свыше $720 млн в модернизацию завода в Талегаоне. В настоящее время его производственная мощность составляет 130 тыс. единиц в год.

Ранее на покупку завода претендовала китайская компания Great Wall, но General Motors отменила сделку из-за отсутствия разрешения на продажу от регулирующих органов Индии после ужесточения позиции Нью-Дели в отношении китайских инвестиций в национальную экономику.

General Motors сворачивает сборку своих автомобилей в Индии с конца 2017 года. Она остановила производство на предприятии в Талегаоне в 2020 году. Один из своих индийских заводов компания ранее продала китайскому автопроизводителю SAIC Motor Corp, который сейчас выпускает там продукцию под своим британским брендом.