Порт Бремерхафена не исключил задержек в работе терминалов

Пока влияние кризиса в Красном море незначительное, сообщил представитель управляющей компании Bremenports

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Порт Бремерхафена - второй по объемам перевалки в ФРГ после гамбургского - не исключает задержек в работе терминалов из-за кризиса в Красном море, но пока влияние незначительное. Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель управляющей компании Bremenports.

По его словам, "нападения повстанцев-хуситов привели к тому, что несколько судоходных компаний теперь избегают прохода через Красное море и меняют маршруты своего движения, что значительно удлиняет маршрут и, следовательно, время в пути". "В конечном счете, ситуация в Красном море позволяет предположить, что впоследствии возникнут задержки и на контейнерном терминале в Бремерхафене, - сказал он. - То же самое, вероятно, относится и к автотерминалу в Бремерхафене. Однако, судя по тому, что мы наблюдали до сих пор, воздействие [кризиса в Красном море] как на контейнерный, так и на автомобильный терминал все еще незначительна.

Порт Гамбурга ранее также не исключил задержек в работе терминалов.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.