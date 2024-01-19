Доходы бюджета Прикамья в 2023 году составили более 116% от плана

Основная доля поступлений в региональную казну обеспечена налогом на прибыль организаций

ПЕРМЬ, 19 января. /ТАСС/. Доходы бюджета Пермского края в 2023 году составили 243,3 млрд рублей, или более 116% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

"Доходы краевой казны, по оперативным данным, за 2023 год получены в объеме 243,3 млрд рублей, или 116,3% годового плана. В общем объеме поступлений налоговые и неналоговые доходы составили 83%, или 201,6 млрд рублей", - сообщили в краевом Минфине.

По данным ведомства, основная доля поступлений в региональную казну обеспечена налогом на прибыль организаций и налогом на доходы физических лиц. "Перевыполнение плана по налогу на прибыль организаций обусловлено увеличением финансового результата по итогам деятельности налогоплательщиков, по НДФЛ - увеличением фонда оплаты труда, количества рабочих мест, выплатой дивидендов", - пояснили в министерстве. В Минфине также отметили, что размещение временно свободных в течение финансового года остатков средств бюджетов на счетах является актуальным инструментом получения дополнительных доходов. Так, за прошедший год доходы от размещения составили 3,4 млрд рублей.

Расходы бюджета Пермского края за 2023 год составили 244,5 млрд рублей, или 95,2% к плановым значениям. При этом, по данным министерства, все социально значимые расходы обеспечены в полном объеме и в установленные сроки. Дефицит бюджета региона за прошлый год составил 1,2 млрд рублей. "По состоянию на 1 января 2024 года объем государственного долга составил 27,6 млрд рублей, что на 7 млрд рублей больше объема на начало 2023 года. Уровень долговой нагрузки края - 13,7% к объему налоговых и неналоговых доходов. Вся задолженность - это кредиты из федерального бюджета, привлекаемые под низкие процентные ставки от 0,1% до 3,0%, задолженность по которым увеличилась в текущем году на 8,2 млрд рублей", - рассказали в Минфине Прикамья.

В частности, увеличение кредитов из федерального бюджета связано с получением инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 4,6 млрд рублей на строительство трех автомобильных дорог, специального казначейского кредита в сумме 3,2 млрд рублей для строительства нового здания Пермской художественной галереи, приобретения автобусов для муниципальных образований Прикамья, строительства автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара" и реконструкции тепловых сетей в городе Чайковский. Также регион получил бюджетный кредит в сумме 1,2 млрд рублей на опережающее финансовое обеспечение расходов Пермского края по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Коммерческих же кредитов на начало 2024 года у Пермского края нет, отметили в Минфине.