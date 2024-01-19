На Ставрополье пройдет Кавказский инвестиционный форум с 28 по 30 мая

Мероприятие посетят не менее 3 тыс. участников

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Кавказский инвестиционный форум пройдет в Ставропольском крае с 28 по 30 мая. Площадь выставки вырастет в два раза, сообщается на сайте Росконгресса.

"Кавказский инвестиционный форум пройдет с 28 по 30 мая 2024 года в МВЦ "Минводыэкспо". В этом году экспозиционная площадка, где будет расположена выставка региональных предприятий, увеличится в два раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что форум посетят не менее 3 тыс. участников, сейчас прорабатываются вопросы их размещения.

"В прошлом году первая Кавказская инвестиционная выставка прошла успешно: 30 мероприятий деловой программы посетили более 3 тыс. человек из 15 стран. <…> В соответствии с указом президента России в этом году мероприятие пройдет в новом масштабном формате и станет ежегодным. СКФО обладает мощным потенциалом роста, и наша задача - объединить усилия представителей органов власти и бизнеса для дальнейшего регионального развития и межрегионального взаимодействия. В связи с этим мы увеличиваем экспозиционную часть, расширяем направления деловой программы и географию участников", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводятся в сообщении.

Сообщается, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал Кавказский инвестиционный форум дополнительным драйвером поддержки региональных проектов. "В этом году на площадке форума будут представлены регионы Южного федерального округа. Мы принимаем более широкий круг партнеров, гостей и расширяем географию экономического сотрудничества. Наш край расположен в центре Северного Кавказа, и сегодня мы стремимся общими усилиями сформировать основу для развития транспортного коридора "Юг - Север", проведение форума помогает решению и этой задачи", - отметил Владимиров.