"Автоваз" с февраля проиндексирует зарплаты сотрудников на 9%

Индексация ранее была запланирована на 1 июля

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Автоваз" проведет опережающую индексацию тарифных ставок и окладов работников на 9% с 1 февраля 2024 года, сообщил автопроизводитель. Ранее индексация была запланирована на 1 июля.

"Индексация тарифных ставок и окладов работников АО "Автоваз" и дочерних обществ в Тольятти и Ижевске с 1 февраля 2024 года составит 9%", - говорится в сообщении.

За 2023 год средняя начисленная зарплата по всему персоналу "Автоваза" выросла по сравнению с 2022 годом на 40,5%, до 71 715 рублей (51 047 рублей в 2022 году), а по основным рабочим - на 57,1%, до 74 435 рублей (47 376 рублей в 2022 году).

"Наша многотысячная команда - главная ценность "Автоваза", и мы продолжим выполнять свои социальные обязательства перед коллективом и поддерживать покупательную способность заработных плат на максимально возможном для компании уровне. Уверен, что эти меры помогут нам выполнить амбициозные задачи 2024 года по запуску новых моделей и выпуску до 500 тыс. автомобилей", - подчеркнул глава "Автоваза" Максим Соколов, слова которого приводятся в сообщении.