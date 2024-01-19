Турпоток на Северный Кавказ за 11 месяцев 2023 года вырос в 1,5 раза

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, за этот период в СКФО отдохнуло более 2,5 млн человек

АРХЫЗ, 19 января. /ТАСС/. Туристический поток в регионы Северного Кавказа за 11 месяцев 2023 года вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 2,5 млн человек. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам развития туристической отрасли в СКФО.

"По итогам 11 месяцев прошлого года в СКФО отдохнуло более 2,5 млн человек. Это по данным Росстата. Я напоминаю, что это данные о тех, кто остановился в зарегистрированных коллективных средствах размещения. <…> По официальным данным, турпоток вырос на 55%. Темпы роста существенно выше среднероссийских", - сказал он.

Министр отметил, что Северный Кавказ является одним из ключевых центров развития туризма в стране. "Здесь есть все, что нужно для круглогодичного отдыха: горы, море, каньоны, целебные источники, мощная санаторно-курортная база и, конечно, богатая история и архитектура. Благодаря тому, что есть и что посмотреть, и где остановиться, на Кавказ едет отдыхать все больше туристов. Отрасль здесь показывает самые высокие темпы роста по стране", - подчеркнул он.

По словам Решетникова, положительная динамика по росту числа турпоездок на Северный Кавказ сохраняется и в этом году. Официальная статистика пока формируется, но сами регионы сообщают об увеличении турпотока на новогодние праздники на 17%. Это около 430 тыс. поездок.

В ответ на спрос должно расти и предложение, отметил он. Нужно расширять номерной фонд, развивать точки притяжения, улучшать логистику и качество сервиса. Эти задачи помогает решать нацпроект по туризму. Благодаря его реализации число турпоездок в СКФО должно вырасти до почти 5 млн в год. "Думаю, что это абсолютно реальная цифра", - резюмировал министр.

Турпоток на горнолыжные курорты

Туристический поток на горнолыжные курорты Северного Кавказа вырос в 2023 году на 18% по сравнению с годом ранее, сообщил в ходе совещания заместить министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"По Домбаю коллеги говорят о росте более чем на 11%, по Эльбрусу - на 26%, по Архызу - на 20%. Всего в среднем по северокавказским горнолыжным курортам рост на 18% в 2023 году к 2022 году. У нас уже под 3 млн человек посещаемость", - сказал он.

Замминистра отметил, что горнолыжные курорты стали туристическим магнитом Северного Кавказа. По его словам, несмотря на растущий спрос на турпоездки в СКФО, всплеска цен на туристические услуги там не наблюдается. Стоимость размещения в отелях федерального округа в декабре выросла на 13%, что соответствует общероссийскому показателю. Транспорт обеспечил возросший спрос на поездки в новогодние праздники, мест в самолетах и поездах хватило всем.