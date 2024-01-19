РЖД протестируют на "Сапсанах" работу интернета со скоростью до 250 Мбит/с

Пассажиры смогут получать доступ в интернет во время движения поезда на скорости 350-360 км/ч

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют протестировать на электропоездах "Сапсан" работу высокоскоростного интернета до 250 Мбит/с. Пассажиры смогут получать доступ в интернет во время движения поезда на скорости 350-360 км/ч, сообщил глава РЖД Олег Белозеров на Дне пассажирской логистики в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Для высокоскоростного движения нужен специальный объем передачи информации. Начну прежде всего с создания беспроводной инфраструктуры, радио, интернет. Это позволит пассажирам получить высокоскоростной доступ в интернет со скоростью 250 Мбит/с на скорости 350-360 км/ч", - сказал он.

Белозеров отметил, что пока это большая проблема. "Первоначально мы это испытаем в "Сапсане", - сказал глава РЖД.

Также он рассказал, что холдинг прорабатывает систему посадки в поезд по QR-коду в приложении "Госуслуги". "Мы сейчас разрабатываем систему посадки с использованием QR-кода в приложении "Госуслуги" и также валидацию по биометрическим персональным данным", - сказал Белозеров.

"Мы считаем, что цифровые платформы являются и будут основным преимуществом", - заключил он.

В декабре 2023 года ТАСС сообщал, что РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки в поезд по предъявлению QR-кода из мобильного приложения "Госуслуги". Тогда в пресс-службе холдинга ТАСС поясняли, что сейчас идет процесс согласования законодательной базы для проведения эксперимента. При этом в РЖД указывали, что такая возможность для пассажиров будет сугубо добровольной и ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет.