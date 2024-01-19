В Вологодской области производство молока в 2023 году выросло на 4,9%

Это самый высокий результат региона за последние 32 года

ТАСС, 19 января. Аграрии Вологодской области увеличили объем производства молока на 4,9% - до рекордных 637,5 тыс. тонн в 2023 году. Это самый высокий результат региона за последние 32 года, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.

"В прошлом году производство молока в хозяйствах всех категорий составило 637,5 тыс. тонн, из них вологодские сельхозпредприятия суммарно произвели около 610 тыс. тонн молока. Это на 30 тыс. тонн больше, чем в 2022 году. Итоговый объем молокопроизводства за 2023 год стал рекордным для региона, за последние 32 года это самый высокий результат", - привела слова Филимонова его пресс-служба.

В прошлом году достигнут также абсолютный исторический рекорд по продуктивности на одну фуражную корову - 8 812 кг. Это на 449 кг больше по сравнению с 2022 годом.

Молочное животноводство является приоритетной отраслью в 18 муниципалитетах Вологодской области из 28. В 2023 году лидерами по валовому производству молока стали предприятия Вологодского, Грязовецкого, Шекснинского, Тотемского и Череповецкого округов и районов. На поддержку региональных производителей молока в прошлом году было направлено 1,57 млрд рублей.

Вологодская область входит в число 30 регионов - лидеров по объемам производства сельскохозяйственной продукции, основное направление - животноводство. Производство молока превышает емкость рынка области в 1,6 раза, молочная продукция поставляется более чем в 60 регионов России и за рубеж.