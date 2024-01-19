ТГК-1 завершила передачу АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" городу

Сумма сделки составила 6 млрд рублей с оплатой равными долями в течение шести лет

ТАСС, 19 января. ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") завершила передачу своей доли в крупнейшей теплосетевой компании Петербурга АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга", следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно данным на портале раскрытия, доля ТГК-1 в уставном капитале снизилась с 60,52% до нуля. По условиям договора пакет акций должен был перейти во владение новому собственнику после оплаты первой части платежа не позднее 30 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что Петербург приобрел в собственность крупнейшую теплосетевую компанию города у ТГК-1, сумма сделки составила 6 млрд рублей с оплатой равными долями в течение шести лет.

В границах ответственности АО "Теплосеть Санкт Петербурга" проживают более 2,5 млн горожан. Предприятие обеспечивает теплоснабжением порядка 14 тысяч зданий в 11 районах города. Протяженность сетей составляет 2,7 тыс. км. Акционерами предприятия до сделки являлись ПАО "ТГК-1" (60,5174 %), ГУП "ТЭК СПб" (21,4566%) и комитет имущественных отношений Петербурга (18,026%). Решение о приобретении компании было принято губернатором Петербурга Александром Бегловым, по его словам, покупка акций АО "Теплосеть Санкт Петербурга" позволит сформировать комплексную программу строительства и реконструкции сетей.