Песков заявил, что разговоры о возобновлении зерновой сделки не ведутся

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что "сделка так и не была выполнена в той части, которая касалась России"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Обсуждение по поводу возобновления зерновой сделки не ведется, для этого нет оснований, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, этих разговоров больше не ведется", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, ведутся ли разговоры о том, чтобы возобновить зерновую сделку и заключить новые договоренности. По его словам, "нет никаких оснований для возобновления этих разговоров".

Песков напомнил, что "сделка так и не была выполнена в той части, которая касалась России". "И нет никаких перспектив для выполнения, мы их не видим", - указал представитель Кремля.

"Что касается иных путей, они опасные, они полны рисков", - уверен пресс-секретарь президента РФ. По его мнению, "это больше тема для страховых компаний, для судовладельцев коммерческих, которые это осуществляют". "Конечно, там все должны отдавать отчет, что они работают с максимальными рисками", - предупредил представитель Кремля.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. 10 августа украинские ВМС объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Одесса, Черноморск и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

В ООН, которая выступала организатором сделки, отмечали, что украинские "временные коридоры" не могут заменить зерновую сделку, объем экспорта в рамках которой мог достигать 4 млн тонн продовольствия в месяц.