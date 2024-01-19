"Магнит" получил разрешение ФАС на покупку 33% в дальневосточном ретейлере "Самбери"

Ретейлер сообщил, что в группу торговой сети входят около 300 магазинов различных форматов, совокупная торговая площадь объектов составляет более 210 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" получил разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение 33,01% в ведущей торговой сети на Дальнем Востоке "Самбери", говорится в сообщении "Магнита".

"Магнит" <…> объявляет о согласовании Федеральной антимонопольной службой сделки по приобретению крупнейшей на Дальнем Востоке розничной сети "Самбери". <…> Закрытие первого этапа сделки ожидается летом 2024 года", - сказано в сообщении.

"Магнит" в октябре 2023 года объявил о достижении договоренности по приобретению 33,01% долей в уставном капитале "Самбери", а также о предоставлении опциона на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет. Компания отмечает, что в группу "Самбери" входят около 300 магазинов различных форматов, совокупная торговая площадь объектов составляет более 210 тыс. кв. м.

"ФАС России согласовала сделку, поскольку "Магнит" и его группа лиц не осуществляют розничную торговлю продовольственными товарами в муниципальных образованиях, где расположены торговые объекты группы компаний "Самбери", и, соответственно, не превышает установленных российским антимонопольным законодательством ограничений по доле рынка", - информирует ретейлер.

После закрытия сделки "Самбери" продолжит развиваться под своими брендами и управлением действующего менеджмента. Представители "Магнита" будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом "Самбери" в рамках заключенного соглашения о совместной деятельности, одобрение по которому также получено от ФАС.

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2023 года сеть насчитывала 28 тыс. 707 магазинов, расположенных в 4 тыс. 218 населенных пунктах Российской Федерации и Узбекистана.