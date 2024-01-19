В Пирей не прибыли 200 тыс. контейнеров из-за ситуации в Красном море

Президент Профессиональной палаты Афин Яннис Хатзитеодосиу отметил, что суда вынуждены совершать плавание вокруг Африки, что означает задержку на 15-20 дней

АФИНЫ, 19 января. /ТАСС/. В порт Пирей не прибыли 200 тыс. контейнеров из-за ситуации в Красном море вследствие нападений йеменских хуситов на торговые суда. Об этом президент Профессиональной палаты Афин Яннис Хатзитеодосиу сообщил телеканалу ERT news.

По его словам, рост транспортных расходов из-за возросшего риска пересечения Суэцкого канала начал ощущаться во всем мире, затронув в том числе Грецию и ее главный морской порт в городе Пирей. "В настоящее время 200 тыс. контейнеров не прибыли в Пирей из-за необходимости избегать [Суэцкий канал], и, по сути, эти суда вынуждены совершать плавание вокруг Африки, что означает задержку на 15-20 дней", - пояснил Хатзитеодосиу.

Он отметил, что эта задержка, помимо более длительного срока доставки, также влияет на стоимость перевозки. "Перевозка каждого контейнера теперь обходится в $6 тыс., и значительно увеличилась страховка", - сказал представитель бизнеса. "Греция импортирует топливо, перевозимое на танкерах, которые до недавнего времени проходили через Суэцкий канал, а это значит, что, пока судно задерживается, топливо будет продаваться по повышенной цене. Рост цен и инфляция будут повсюду", - полагает Хатзитеодосиу.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. На фоне обострения ситуации многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР.