Выработка электроэнергии в ЕЭС РФ в 2023 году выросла на 1,11%

Потребление электроэнергии достигло 1,12 трлн кВт-ч, говорится в отчете "Системного оператора"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Выработка электроэнергии в Единой энергосистеме России по итогам 2023 года достигла 1,13 трлн кВт-ч против 1,12 трлн кВт-ч в 2022 году (+1,11%), следует из отчета "Системного оператора" (СО ЕЭС).

Потребление электроэнергии, по оценкам СО ЕЭС, достигло 1,12 трлн кВт-ч. При этом фактический прирост потребления к уровню 2022 года оценивается в 1,4%, прирост потребления с учетом температурного фактора - 1,7%.

Объем вводов нового генерирующего оборудования по итогам 2023 года составил 733,77 МВт, объем вывода из эксплуатации генерирующего оборудования - 422,8 МВт. Таким образом, прирост установленной мощности электростанций ЕЭС России в 2023 году за счет ввода-вывода из эксплуатации, перемаркировки оборудования и учета генерирующих мощностей розничных потребителей достиг 563,11 МВт.