Большинство игроков рынка медоборудования переоформили лицензии на его обслуживание

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова отметила, что уход с рынка организаций, не переоформивших лицензию в соответствии с требованием законодательства, не окажет влияния на качество и своевременность обслуживания и ремонта медицинского оборудования

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Большая часть игроков рынка медицинского оборудования, реально работающих в этой сфере, переоформила лицензии на обслуживание медизделий по новым правилам. Об этом ТАСС сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

В пятницу газета "Коммерсантъ" написала, что у крупных иностранных компаний, среди которых представительства Medtronic, Becton Dickinson, Draeger и Fujifilm, возникли сложности с получением лицензий на обслуживание медицинских изделий по новым правилам, которые вступили в силу с начала 2024 года.

"Все добросовестные игроки согласились с изменениями в законодательстве, поддержали их и соблюдают. Большая часть организаций, реально работающих в данной сфере, переоформили свои лицензии в отведенный длительный 30-месячный период. Таким образом, уход с рынка организаций, не переоформивших лицензию в соответствии с требованием законодательства, не окажет влияния на качество и своевременность обслуживания и ремонта медицинского оборудования", - сказала Самойлова.

Фактически лицензии не обновили компании, которые не могут на должном уровне обеспечивать техобслуживание медтехники, добавила она. По словам главы Росздравнадзора, препятствий для компаний, которые пока не переоформили лицензию, нет. На получение лицензии уходит не более 15 рабочих дней.

По словам руководителя ведомства, систему лицензирования сферы техобслуживания медицинских изделий усовершенствовали по запросу делового сообщества в рамках регуляторной гильотины. Таким образом, отменено лицензирование на обслуживание медизделий низких классов риска. Требования к организациям, обслуживающим технику других классов риска, ранжируются в зависимости от сложности работ. Самойлова пояснила, что рынок положительно воспринял перемены.

"Отметим, что крупные иностранные игроки (такие как Medtronic, Becton Dickinson и другие) не занимаются сервисом медицинского оборудования напрямую. Исторически техническим обслуживанием поставленного ими оборудования занимались и занимаются их российские дистрибьюторы и иные наши сервисные организации. И вот как раз эти лицензиаты в рамках длительного 30-месячного переходного периода успешно переоформили лицензии", - заметила Самойлова.