В Wildberries планируют реконструировать сгоревший в Санкт-Петербурге склад

Пожар на складе Wildberries в Петербурге

В пресс-службе компании добавили, что план находится на начальном этапе разработки

ТАСС, 19 января. Онлайн-ретейлер Wildberries планирует реконструировать склад в Санкт-Петербурге, на котором 13 января произошел пожар.

Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы компании.

"Wildberries планирует реконструировать поврежденный склад в Шушарах. В будущем это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры", - сообщает онлайн-ретейлер.

Компания указывает, что в настоящий момент план находится на начальном этапе разработки, в частности, оценивается необходимый объем инвестиций.

Детали, как отмечает пресс-служба, будут раскрыты позднее.