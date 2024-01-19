Глава ЕИБ заявила, что Украине понадобятся "огромные" средства для восстановления

Надя Кальвиньо отметила, что банк будет инвестировать в "инфраструктуру, которая будет очень нужна" после окончания конфликта

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Украине будут нужны огромные финансовые вливания для восстановления экономики и инфраструктуры. Об этом сообщила президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надя Кальвиньо на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Очевидно, что финансовые потребности Украины будут огромными", - сказала она в интервью Bloomberg TV. ЕИБ, по мнению Кальвиньо, будет играть "очень важную" роль в финансировании восстановления Украины. Также банк будет инвестировать в "инфраструктуру, которая будет очень нужна" после окончания конфликта.

По данным агентства Bloomberg, ЕИБ предоставил Киеву €1,7 млрд на срочный ремонт объектов инфраструктуры с момента начала специальной военной операции. По данным украинских властей, общий объем финансовой помощи от ЕИБ с февраля 2022 года достиг €7,5 млрд. В конце ноября 2023 года финансовый институт ЕС открыл в Киеве свое региональное представительство.