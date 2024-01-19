В Москве объем производства лекарств вырос почти в два раза

В городе выпускают гормональные и противоопухолевые препараты, иммуномодуляторы, препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и многое другое

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Компании в Москве произвели за 11 месяцев 2023 года почти в два раза больше лекарств по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Сегодня в Москве 95 предприятий специализируются на выпуске лекарств. За 11 месяцев 2023 года они увеличили производство на 47,2%. Кроме того, столичные фармпредприятия за январь - ноябрь прошлого года отгрузили товаров более чем на 228 млрд рублей, что на 8,3% больше, чем в 2022-м", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в городе выпускают гормональные и противоопухолевые препараты, иммуномодуляторы, препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и многое другое.

"В городе было произведено более 16 млн упаковок диагностических реагентов, свыше 3,7 млн ампул препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, а также более 24 млн упаковок препаратов для лечения нервной системы", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.