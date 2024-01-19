В ЛНР в 2024 году планируется восстановить более 800 объектов

Шефы-региона также отремонтируют более 111 км сетей водоснабжения и водоотведения

ЛУГАНСК, 19 января. /ТАСС/. Восстановление свыше 800 объектов в 2024 году запланировано субъектами РФ, взявшими шефство над городами и районами Луганской Народной Республики, сообщил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

"В 2024 году шефы-регионы продолжат активные строительно-монтажные работы во всех муниципальных округах республики. Планируется провести восстановительные работы на 818 объектах. Из них - это 167 социальных объектов: 59 школ, 31 детский сад, 20 объектов культуры, а также 48 объектов здравоохранения. В этом году впервые в планах ремонт одного из вузов республики, нескольких колледжей, стадионы и даже станция юных техников", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".

Козлов сообщил, что шефы-регионы до конца года отремонтируют в ЛНР более 111 км сетей водоснабжения и водоотведения, свыше 5 км теплотрасс и 51 линию электропередачи, также в планах ремонт дорожного покрытия на 77 участках - это более 206 км дорог.

По его словам, в 2024 году планируется "начать активные восстановительные работы в Рубежном" - Татарстан намерен отремонтировать в городе 73 многоэтажки, пострадавшие в результате боевых действий. "Тюменская область завершит масштабный ремонт в Краснодонской больнице - речь о родильном доме. В сложном в плане оперативной обстановки Кременском районе шеф-регион Астраханская область намерена окончить ремонт местной школы и восьми многоэтажек. В Лисичанске Татарстан восстановит две школы", - сказал Козлов.