В Псковской области поддержат инвесторов в сфере электротранспорта

Компании смогут получить компенсацию на покупку оборудования из регионального бюджета, сообщила пресс-служба областного правительства

ПСКОВ, 19 января. /ТАСС/. Власти Псковской области приняли решение о финансовой поддержке инвесторов, создающих в регионе зарядную инфраструктуру для электромобилей. Такие компании будут получать из регионального бюджета компенсацию на покупку оборудования, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Псковской области инвесторы смогут получить компенсацию расходов на создание зарядной инфраструктуры для электромобилей. В консолидированном бюджете региона на 2024 год предусмотрены средства на эти цели - более 19 млн рублей. Субсидии предоставляются на компенсацию 60% расходов на закупку оборудования, но не более 1,8 млн рублей на один объект зарядной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, также предполагается компенсация 30% расходов на технологическое присоединение, но не более 900 тыс. рублей на один объект зарядной инфраструктуры.

"Возмещение предусмотрено после введения в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры. В Псковской области главным распорядителем средств определен региональный комитет по тарифам и энергетике. В 2023 году Псковская область присоединилась к федеральному пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта", - говорится в сообщении.