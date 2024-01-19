В Кузбассе подписали соглашение о закупке оборудования местных производителей

Документ предполагает принятие мер к расширению научных инноваций, цифровую трансформацию отраслей промышленности

КЕМЕРОВО, 19 января. /ТАСС/. Соглашение о закупке оборудования местных производителей под названием "Хартия промышленного технологического суверенитета и импортозамещения" подписали в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На наших производственников накладывается дополнительная ответственность, потому что они должны предоставлять потребителю товар высокого качества по конкурентным ценам, - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. - Мы будем за этим следить, вплоть до включения в черный список продукции нерадивых предприятий. Но и потребители должны с пониманием относиться к ситуации и строго выполнять последовательность закупа, оговоренную в хартии. Это добровольно, мы никого не принуждаем. Периодически на экономическом совете при губернаторе будем рассматривать выполнение хартии. Наработанный опыт представим на заседании международной ассоциации "Сибирское соглашение" и на экономическом форуме в Красноярске, чтобы подписать хартию на уровне СФО".

Участники соглашения будут в приоритетном порядке закупать оборудование, комплектующие, произведенные в РФ, поддерживать импортозамещающие проекты. Документ предполагает принятие мер к расширению научных инноваций, цифровую трансформацию отраслей промышленности. Соглашение подписали руководители ряда промышленных предприятий и некоммерческих организаций, представители бизнеса, губернатор, кузбасский бизнес-омбудсмен и прокурор. Они считают, что соглашение позволит стимулировать в России рост промышленности, поможет обновить технологическую базу.